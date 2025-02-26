FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Villeneuve d'Asq, Beşiktaş'ı ağırlayacak
Villeneuve d'Asq Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finalinde, Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, çeyrek final ilk maçında ağırladığı Fransız ekibine 91-72 mağlup olmuştu.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımı ile karşılaşacak.
Palacium Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlılar, çeyrek final ilk maçında ağırladığı Fransız ekibine 91-72 mağlup olmuştu.
Beşiktaş, tur atlaması durumunda yarı finalde Macaristan'ın Sopron Basket ya da Fransa'nın BLMA takımıyla karşılaşacak.