Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonunun 42’ncisi 2025 yılının Eylül ayında düzenlenecek. Letonya, turnuvanın final etabına ve grup aşamasındaki gruplardan birine ev sahipliği yapacak olup Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Finlandiya, grup aşamasında birer gruba ev sahipliği yapacak.
FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel toplantıda kurula başkanlık yaparken, toplantıya FIBA Başkanı Hamane Niang, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü/FIBA Avrupa Genel Sekreteri Kamil Novak katıldı. Ev sahibi duyurumundan önce FIBA Avrupa Kurulu, Ukrayna'daki mevcut durumu ve savaşın sporu ve özellikle basketbolu nasıl etkilediğini de tartıştı. Son derece zor koşullar ve ülkenin karşı karşıya olduğu büyük zorlukları dikkate alan ve Ukrayna Federasyonu ile dayanışma eylemi olarak Kurul, FIBA EuroBasket'in dördüncü grubuna ev sahipliği yapmak için Ukrayna ile özel görüşmelerini Kasım 2022’ye kadar sürdürmeye karar verdi. Aynı zamanda FIBA Avrupa, alternatif bir plan üzerinde çalışacak.
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