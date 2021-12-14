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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nda yarın oynanması planlanan Avtodor Saratov-London Lions maçı ertelendi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Saratov kentinde oynanacak mücadelenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Maçla ilgili kararın disiplin kurulu tarafından daha sonra verileceği ifade edildi.

İlk maçların ardından Bahçeşehir Koleji'nin liderlik koltuğunda oturduğu grupta, Avtodor Saratov ikinci, London Lions son sırada yer alıyor.

BURSASPOR'UN MAÇI DA ERTELENDİ

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda yarın oynanması planlanan Valencia Basket-Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, İspanyol temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 7. hafta maçının ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, maçın tarihinin yeniden planlanması için iki takımla görüşüleceği ve en iyi seçeneklerin değerlendirileceği belirtildi.

Altıncı hafta maçlarının ardından Valencia Basket 4, Frutti Extra Bursaspor ise 9. sırada yer alıyor.