Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle formatı değiştirilen FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2020-21 sezonundaki grup maçlarının ev sahipleri belli oldu.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nin (FIBA) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 26-29 Ocak 2021 tarihlerinde bir salonda tek maç üzerinden oynanacak normal sezon karşılaşmalarına, A ve F gruplarında Hollanda'nın s-Hertogenbosch, B Grubu'nda Bulgaristan'ın Samokov, D Grubu'nda İstanbul ve E Grubu'nda Polonya'nın Wloclawek kenti, ev sahipliği yapacak.

C Grubu maçlarının düzenleneceği şehir ise henüz belirlenmedi.

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 üçüncü, son 16 turuna katılacak. Bu turda eşleşmeler kurayla belirlenecek, normal sezonda aynı grupta yer alan takımlar eşleşemeyecek.

Son 16 turu ve çeyrek finaller, 23-25 Mart 2021 tarihlerinde dört ayrı salonda tek maç üzerinden oynanacak.

Dörtlü Final ise 23-25 Nisan 2021 tarihlerinde tek bir salonda yapılacak.

Gruplar şöyle:

A Grubu: Egis Kormend (Macaristan),Unahotels Reggio Emilia (İtalya),Belfius Mons-Hainaut (Belçika),Iraklis (Yunanistan)

B Grubu: BC Kyiv-Basket (Ukrayna),BC Rilski Sportist (Bulgaristan),BC Prometey (Ukrayna),Kapfenberg Bulls (Avusturya)

C Grubu: Ironi Ness Ziona (İsrail),Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan),BM Slam (Polonya),Sporting CP (Portekiz)

D Grubu: Beşiktaş, CSM Oradea (Romanya),BC CSU Sibiu (Romanya),BC Balkan (Bulgaristan)

E Grubu: London Lions (Büyük Britanya),BC Dnipro (Ukrayna),Anwil (Polonya),Fribourg (İsviçre)

F Grubu: Heroes Den Bosch (Hollanda),BC Parma (Rusya),BC Borisfen (Belarus),Donar Groningen (Hollanda)