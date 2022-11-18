FIBA Dünya sıralamasını güncelledi. FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye, 533,9 puanla 16. sıradaki yerini korudu.
İspanya, dünya sıralamasında ilk basamağa yükseldi. İspanya, 12 yılı aşkın bir süredir birinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından dünya sıralamasında 2010’dan beri ilk sırada yer alan ikinci takım oldu. İspanya 758,6 puanla ilk sırada yer alırken, İspanya'yı 757,5 puanla ABD izledi.
İspanya, FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası ve FIBA EuroBasket 2022'de şampiyonluklar elde ederken, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale ulaştı. 2017'den bu yana düzenlenen eleme turnuvalarında da puan toplamaya devam etti.
Bu arada ABD ise Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazandı ancak Dünya Kupası’na çeyrek finallerde veda etti.
Sıralamadaki en büyük sıçrayışı, kasım penceresindeki FIBA Asya Kupası 2025 Ön Elemeleri'nde oynadığı dört maçını da kazanıp 10 basamak yükselerek dünyada 92’inci sıraya yükselen Tayland yaptı.
FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:
1. İspanya 758,6 puan
2. ABD 757,5 puan
3. Avustralya 740,3 puan
4. Arjantin 734,3 puan
5. Fransa 715 puan
6. Sırbistan 710,9 puan
7. Slovenya 704,3 puan
8. Litvanya 669,5 puan
9. Yunanistan 665,9 puan
10. İtalya 646,6 puan
11. Almanya 640,8 puan
12. Çekya 594,5 puan
13. Brezilya 593,6 puan
14. Polonya 591,3 puan
15. Kanada 575,5 puan
16. Türkiye 533,9 puan
17. Venezuela 524,8 puan
18. Karadağ 515,6 puan
19. Nijerya 460,1 puan
20. İran 452,5 puan
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!