FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) yedinci sezonunun resmi kura çekimi İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı. BCL’de Türkiye’yi normal sezonda temsil edecek Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve eleme turlarından başlayacak olan Tofaş’ın rakipleri kura çekimi ile belli oldu.
Tofaş eleme turuna yarı finalden başlayacak ve kura çekimine göre Leicester Riders (Büyük Britanya)-CSO Voluntari (Romanya) çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
BCL 2022-23 sezonunda 28 kulüp, doğrudan normal sezonundan başlarken, 4 takım eleme turlarından eklenecek ve toplamda 32 takım mücadele edecek. Sezon 21 Eylül'de eleme turları ile başlayacak olup, normal sezon 4 Ekim'de start alacak.
BCL’de normal sezon grupları ise şu şekilde oluştu:
A Grubu
Eleme Turu 1 kazananı (Tofaş/ Leicester Riders/ CSO Voluntari/ TFT Skopje/ NINERS Chemnitz)
UCAM Murcia (İspanya)
Falco Szombathely (Macaristan)
SIG Strasbourg (Fransa)
B Grubu
Unahotels Reggio Emilia (İtalya)
Telekom Baskets Bonn (Almanya)
Pınar Karşıyaka
AEK (Yunanistan)
C Grubu
Legia Warszawa (Polonya)
Galatasaray
Filou Oostende (Belçika)
Hapoel Holon (İsrail)
D Grubu
Bahçeşehir Koleji
Surne Bilbao (İspanya)
Igokea M:tel (Bosna Hersek)
ERA Nymburk (Çekya)
E Grubu
Eleme Turu 4 kazananı (Swans Gmunden/ Parnu Sadam/ FMP Meridian/ Rio Breogan/ Fribourg Olympic/ Bakken Bears/ Opava)
Darüşşafaka
MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)
Hapoel Jerusalem (İsrail)
F Grubu
Eleme Turu 3 kazananı (Norrkoping Dolphins/ Budivelnyk/ Golden Eagle Ylli/ SL Benfica/ Brose Bamberg/ Keravnos)
Limoges CSP (Fransa)
VEF Riga (Letonya)
BAXI Manresa (İspanya)
G Grubu
Eleme Turu 2 kazananı (Heroes Den Bosch/ Siauliai / Patrioti Levice/ Egis Kormend/ Unicaja/ Karhu Kauhajoki)
PAOK Mateco (Yunanistan)
Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya)
JDA Bourgogne (Fransa)
H Grubu
Bnei Herzliya (İsrail)
Peristeri (Yunanistan)
Rytas Vilnius (Litvanya)
Lenovo Tenerife (İspanya)
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