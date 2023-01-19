Türkiye'den, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji'nin de yer aldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu grupları belirlendi.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre K Grubu'nda Galatasaray Nef, Unicaja (İspanya), AEK (Yunanistan), Limoges CSP (Fransa) ile eşleşti.

L Grubu'ndaki Darüşşafaka ise Surne Bilbao (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), UCAM Murcia (İspanya) takımlarıyla karşılaşacak.

J Grubu'ndaki Bahçeşehir Koleji, Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya) ile eşleşti.

Son 16 turu grup maçları 24 Ocak'ta başlayacak, 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek finale kalacak.

Gruplar şu şekilde oluştu:

I Grubu: SIG Strasbourg (Fransa), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Hapoel Atsmon Holon (İsrail), JDA Bourgogne Dijon (Fransa)

J Grubu: Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya), Bahçeşehir Koleji, Rytas Vilnius (Litvanya)

K Grubu : Galatasaray Nef, Unicaja (İspanya), AEK (Yunanistan), Limoges CSP (Fransa)

L Grubu: Surne Bilbao (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), Darüşşafaka, UCAM Murcia (İspanya)