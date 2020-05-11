Reuters

Otomotiv sektöründe son zamanların en büyük anlaşması olarak görülen Fiat Chrysler (FCA) ve PSA birleşmesinde, nihai kararın Haziran ayında verileceği açıklandı.

50 milyar dolarlık birleşme ile dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisini doğuracak anlaşmanın, Avrupa Komisyonu tarafından inceleneceği bildirildi.

Komisyonun rekabet açısından değerlendireceği anlaşma hakkındaki son kararın ise 7 Haziran'da verileceği kaydedildi.

FCA ile PSA'nın anlaşması, koronavirüs salgını nedeniyle tarihi seviyede düşen satışlar ve kapalı kalan fabrikalar nedeniyle üretimin yapılamadığı bir ortama denk gelmiş oldu.

Anlaşmanın Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması halinde, oluşacak yeni şirketin bünyesinde Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları yer alacak.

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