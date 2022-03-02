FIA organizasyonlarında Rusya ve Belarus kararı

AA

Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Rus ve Belaruslu sürücülerin müsabakalarda ülkelerini temsil edemeyeceği ve tarafsız statüde FIA bayrağı altında yarışabileceği duyuruldu.

Kıyafet, ekipman ve araçlarda Belarus ile Rusya'nın renk, bayrak ve ulusal sembollerinin kullanılmayacağı belirtilirken milli marşların çalınmayacağı ifade edildi.

Rusya ve Belarus'ta FIA organizasyonu düzenlenmeyeceği de bildirildi.

Ayrıca iki ülkenin milli takımlarının müsabakalardan men edildiği, FIA üyelerinin ise geçici olarak görevden alındığı kaydedildi.