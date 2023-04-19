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Feyzullah Aktürk, 92 kiloda Avrupa şampiyonu!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi serbest stil 92 kilogramda temsil eden Feyzullah Aktürk, finalde Azerbaycan'dan Osman Nurmagomedov'u yenerek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Giriş: 19.04.2023 - 21:35 | Güncelleme: ABONE OL
Feyzullah Aktürk, 92 kiloda Avrupa şampiyonu!
AA

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Feyzullah Aktürk, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonun 92 kilo elemelerinde Moldovalı Andrian Grosul'u yenen Feyzullah Aktürk, Ukraynalı Illia Archaia ile yaptığı çeyrek final müsabakasını da kazanarak yarı finale çıktı.

Yarı finalde Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçen Feyzullah, altın madalya maçı yapmaya hak kazandı.

Finalde Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov ile karşılaşan Feyzullah Aktürk, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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