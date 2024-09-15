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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Feyyaz Uçar: Trabzonspor maçı derbi değil - Beşiktaş Haberleri

        Feyyaz Uçar: Trabzonspor maçı derbi değil

        Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trabzonspor maçına ilişkin, "Trabzonspor zorlu bir rakip ama derbi değil" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 16:35 Güncelleme: 15.09.2024 - 16:35
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        "Trabzonspor maçı derbi değil"
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        Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, maçın öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "ŞENOL GÜNEŞ'E SEVGİMİZ VE SAYGIMIZ SONSUZ"

        Şenol Güneş'e başarılar dileyen Feyyaz Uçar, sözlerine şöyle başladı: ''Şenol Güneş, ülkemizin bir hocası. Milli takımımızda dünya üçüncülüğü var. Kendisine o açıdan sevgimiz ve saygımız sonsuzdur. Trabzonspor'da hocamıza başarılar dileriz, bizde başardıkları için de teşekkür ediyoruz. Futbolun güzelliği burada her zaman dostlarla tekrar karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Hocamızın da elbette ki hedefi galibiyet olacak. Takıma yeni gelen hocalar havayı değiştirirler. Takımın rekabeti artar kimyası değişir. Galibiyet için çıkacaklar sahaya.''

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        ''TABİİ Kİ DERBİ DEĞİL''

        Şimdiye kadar oynayacaklarını en zor maçın Trabzonspor olacağını söyleyen Feyyaz Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kendi açımızdan konuşmam gerekirse sezona iyi başladık iyi bir takım oluşturduk. Doğal olarak fikstür gereği zorlu maçlar olabilir. Bugün şu ana kadar oynadığımız maçların en zoru olacak. Trabzonspor benim oynadığım zamanlardan beri en zor deplasmandır. Tabi ki bir derbi değil. Aynı şehrin iki takımı değiliz ama Türk futbolunun iki büyük takımıyız. Öncelikle tabi güzel bir futbol olsun. Biz Beşiktaş taraftarı olarak maçı galibiyetle sonlandırmak istiyoruz.''

        Joao Mario transferi hakkında da konuşan Feyyaz Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        ''Joao Mario, Giovanni van Bronckhorst'un çok istediği bir oyuncuydu. Transfer komitemiz zaman zaman başka mevkilerde oynayan değişik oyuncular da aradılar. Fakat hocamız kesinlikle Mario'yu istiyordu. Her iki kanatta ve gerekirse forvet arkasında kullanabileceğini söyledi. Hüseyin Yücel ile uzun bir görüşmesi oldu ve sonunda ikna etti.''

        TRANSFER DÖNEMİ

        'Transfer dönemini nasıl geçirdiniz?' sorusunu da cevaplayan Feyyaz Uçar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

        ''Kimseye nasip olmamıştır bu kadar eğlenceli ve stresli bir transfer dönemi. Bazı kardeşlerimizle vedalaşamadık. Onlardaki aşırı Beşiktaş ve İstanbul sevgisi yüzünden. Tabi ki bu tamamen performansla alakalı. Biz performansı iyi olan oyuncularla devam edeceğiz. Sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz. Hüseyin başkanımızın dediği gibi bizim de bir hayalimiz var. Hasan Arat, Hüseyin Yücel ve Kaan Şakul Beyler ben de zaman zaman onlara yardımcı olmaya çalıştım, hakikaten çok zorlandılar. Zor bir işi başardılar. Ben kendi adıma onlara çok teşekkür ediyorum. Başka türlü bu iş başarılamazdı. Bu iş için kararlılık gerekiyordu. Camianın desteği gerekiyordu ki camiamız da gereken desteğini gördü. Bu başarının da yavaş yavaş meyvelerini görmeye başladık. Tribünleri heyecanlandıran daha iyi bir Beşiktaş izliyoruz. Heyecanımızı yeniden kazandığımız için mutluyuz.''

        CHAMBERLAIN'İN SON DURUMU!

        Chamberlain'ın durumuyla ilgili de konuşan Uçar, "Chamberlain'i tek başına takımdan ayrı tutmak doğru olmaz. Neticede hepimiz o yollardan geçtik. Onu da hocamız öyle uygun gördü ve takımla birlikte idmanlara devam edecek. Tabi ki kadrolarımızı Avrupa Ligi ve Türkiye Ligi için belirledik. Belki ilk planda onu düşünemeyebiliriz ama sezonun ikinci yarısında yeni kadrolarda... Tamamen onun idmanlardaki performansına bağlı. Onun kararını tamamen hocamız verecek. Güzel maçları da oldu. Kötü bir sakatlık yaşadı, toparlandı. Hep beraber bu süreci izleyeceğiz ama her konuda son karar Van Bronckhorst'un tabi." dedi.

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