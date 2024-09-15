Feyyaz Uçar: Trabzonspor maçı derbi değil

Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, maçın öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'e başarılar dileyen Feyyaz Uçar, sözlerine şöyle başladı: ''Şenol Güneş, ülkemizin bir hocası. Milli takımımızda dünya üçüncülüğü var. Kendisine o açıdan sevgimiz ve saygımız sonsuzdur. Trabzonspor'da hocamıza başarılar dileriz, bizde başardıkları için de teşekkür ediyoruz. Futbolun güzelliği burada her zaman dostlarla tekrar karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Hocamızın da elbette ki hedefi galibiyet olacak. Takıma yeni gelen hocalar havayı değiştirirler. Takımın rekabeti artar kimyası değişir. Galibiyet için çıkacaklar sahaya.''

''TABİİ Kİ DERBİ DEĞİL''

Şimdiye kadar oynayacaklarını en zor maçın Trabzonspor olacağını söyleyen Feyyaz Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kendi açımızdan konuşmam gerekirse sezona iyi başladık iyi bir takım oluşturduk. Doğal olarak fikstür gereği zorlu maçlar olabilir. Bugün şu ana kadar oynadığımız maçların en zoru olacak. Trabzonspor benim oynadığım zamanlardan beri en zor deplasmandır. Tabi ki bir derbi değil. Aynı şehrin iki takımı değiliz ama Türk futbolunun iki büyük takımıyız. Öncelikle tabi güzel bir futbol olsun. Biz Beşiktaş taraftarı olarak maçı galibiyetle sonlandırmak istiyoruz.''

Joao Mario transferi hakkında da konuşan Feyyaz Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Joao Mario, Giovanni van Bronckhorst'un çok istediği bir oyuncuydu. Transfer komitemiz zaman zaman başka mevkilerde oynayan değişik oyuncular da aradılar. Fakat hocamız kesinlikle Mario'yu istiyordu. Her iki kanatta ve gerekirse forvet arkasında kullanabileceğini söyledi. Hüseyin Yücel ile uzun bir görüşmesi oldu ve sonunda ikna etti.''