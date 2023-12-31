Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, futbolcuların yeni yılını kutladı

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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlıların bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, takıma yeni yılda başarılar diledi ve futbolcuların yeni yılını kutladı. Uçar ile Aybaba, ardından futbolculara çeşitli hediyeler verdi.