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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Feyyaz Uçar, Fenerbahçe derbisinde galibiyete inanıyor - Fenerbahçe Haberleri

        Feyyaz Uçar, Fenerbahçe derbisinde galibiyete inanıyor

        Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, taraftarın da desteğiyle Fenerbahçe'yi yeneceklerine inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:55 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:55
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        Uçar zafere inanıyor!
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        Uçar, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapılan mazbata töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Trendyol Süper Lig'de 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi maçı değerlendiren Uçar, "Güzel bir başlangıç olacak. Coşkulu taraftarımızın önünde oynayacağız. Takımımız son 3 maçtır yenilmiyor. İnşallah Fenerbahçe karşısına da galibiyet için çıkacağız. Taraftarımızla birlikte Fenerbahçe'yi yeneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

        Uçar, kendisinin de Beşiktaş formasıyla İnönü Stadı'nda mücadele ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Bizler şanslı insanlarız. Çocukken oynadığımız oyun, mesleğimiz oldu. Çok az kişiye nasip olur. Beşiktaş forması nasip oldu. Bu da çok onurlu, gururlu. Bu statta çok maç oynadım. Tabii bu kadar güzel değildi, kenarlar çim, ortalar topraktı. Şu an görüyorum ki her şey çok güzele gidiyor. İnşallah futbolcularımız bunun değerini bilir, bu sahada benden fazla gol atarlar." değerlendirmesinde bulundu.

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        "Arzumuz en az bir sporcunun yönetimde bulunması"

        Beşiktaş'ı güzel günlerin beklediğini kaydeden Uçar, "En büyük hedefim Beşiktaş'ta o eski kolej havasını yaratmak. Futbolcusuyla, teknik heyetiyle, yönetimiyle, taraftarıyla, medyasıyla birlik olan bir Beşiktaş ortaya çıkarmak. İnşallah bunda başarılı olacağız." dedi.

        Mazbatanın kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Uçar, "Sayın Hasan Arat'ın yaptığı gibi inşallah bundan sonraki yönetimlerde de sahadan gelen futbolcu, basketbolcu, hentbolcu, ama en az bir sporcu yönetimde bulunur. Bu bizim arzumuz. Eski futbolcular bir şekilde Beşiktaş'ın içinde bulunmak ve görev almak istiyoruz. Bundan dolayı tekrar Sayın Hasan Arat'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

        Vardar: "Sevdamızın peşindeyiz"

        Kulüp Asbaşkanı Mete Vardar, çok güzel bir gün yaşadıklarını belirterek, "Her zaman olduğu gibi sevdamızın peşindeyiz. Mazbatalarımızı aldık. Umut ediyorum ki daha güzel günler yaşayacağımız bir döneme gireriz. Müthiş bir sinerji var. Hep beraber olalım. Birlikteliğimiz her zaman bugünkü gibi devam etsin." diye konuştu.

        Vardar, Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruya da "Bizler için çok önemli. Futbol takımımız zaten fazlasıyla bilinçlidir. Rıza hocanın önderliğinde önemli bir teknik kadromuz var. Bu maçın önemini bizlerden daha fazla takıma aktarıyordur." yanıtını verdi.

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