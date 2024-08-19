Feyyaz Uçar'dan transfer müjdesi: Bitme noktasına geldi!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, TRT Spor'a transfer açıklamasında bulundu.

Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, "Bizde transfer bitemez. Bizim vedalaşmak zorunda olduğumuz oyuncular var. Zamanlamayı doğru yapabilirsek transfere devam edeceğiz. Kadromuzda biraz rahatlamamız lazım. Ondan sonrasını hep berabere göreceğiz." dedi.

Angelo transferi ne durumda sorusuna cevap veren Uçar, "Angelo'nun transferi konusunda büyük bir yol katetildi. Söylemem yanlış ama söyledim." diye konuştu.

Ayrıca UEFA'nın yeni Avrupa Ligleri projesi için de şunları söyleyerek sözlerini bitirdi: ''UEFA, bu seneki sistemle birlikte birkaç sene içerisinde büyük takımların istediği Avrupa liglerini kurmanın planını yapıyor. Bizler de Türk takımları olarak bunun dışında kalmamak için çok çalışmalıyız.''