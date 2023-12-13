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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Feyyaz Uçar'dan "kadro dışı" açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Feyyaz Uçar'dan "kadro dışı" açıklaması

        Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, "Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 22:22 Güncelleme: 13.12.2023 - 22:22
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        Uçar'dan "kadro dışı" açıklaması
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        Yeni yönetici Uçar, siyah-beyazlıların Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6’ncı ve son maçında yarın oynayacağı Lugano karşılaşması öncesi yapılan son idmanda basın mensuplarıyla kısa bir sohbet toplantısı yaptı. Uçar, kadro dışı bırakılan 5 oyuncu ile ilgili açıklamada bulundu.

        Feyyaz Uçar, yarın oynanacak Lugano maçına dair, “Sakatlarımız var, eksiklerimiz var. Kadro dışı oyuncularımız var ama neticesinde oynamamız gereken bir maç. Hocamızla konuştuk, gençlere de fırsat verecek ve bu maçın gençler için bir şans olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

        “Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi..."

        Feyyaz Uçar, takımda kadro dışı kalan 5 futbolcuyla ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu:

        “Samet Aybaba’nın raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz kadro dışı tasarrufunda bulundu. Bu oyuncularla ilgili süreç başlatıldı. Bu isimler tabii ki doğal olarak haklarını arayacaklar ve takımla birlikte olmak isteyecekler. Muhtemelen bu konuyla ilgili de hukuki süreç başladı. Önümüzdeki hafta içinde kalmak isteyen ve idmana çıkmak isteyenlerle ilgili bir tasarrufumuz olabilir. Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil ama hukuki olarak tamamen takımdan ayıramıyorsun. Takımla birlikte idmana çıkabiliyorlar. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız."

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