Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evleniyor
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, 3 yıldır aşk yaşadığı spiker Merve Dinçkol'a İtalya'da evlenme teklifi etti
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Üç yıldır aşk yaşayan Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol birlikteliklerini resmileştirme kararı aldı.
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İTALYA'DA EVLİLİK TEKLİFİ
Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol'a çıktıkları İtalya tatilinde evlenme teklifi etti.
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Sevgilisiyle bir mekânda oturan Feyyaz Şerifoğlu, bir anda cebinden çıkardığı tektaş yüzüğü Merve Dinçkol'un önünde diz çöküp uzattı.
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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Feyyaz Şerifoğlu'nun bu hareketi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Merve Dinçkol, gözyaşlarına boğuldu. Dinçkol, sevgilisine "Evet" yanıtını verdi.