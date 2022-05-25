2021-2022 sezonu Konferans Ligi şampiyonu bu akşam belli oluyor. Feyenoord ile Roma'nın kozlarını paylaşacağı final öncesi heyecan dorukta. Peki, Feyenoord Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FEYENOORD ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Feyenoord Roma maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve mücadele Exxen ve TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Feyenoord: Marciano - Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia - Orkun Kökçü, Aursnes, Til - Nelson, Dessers, Sinisterra

Roma: Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez -Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo - Abraham