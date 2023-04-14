Feyenoord, ligde 21 maçtır yenilmiyor

İHA

Hollanda Eredivise’de en yakın rakipleri Ajax ve PSV Eindhoven’ın 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Feyenoord, ligde sürdürdüğü uzun süreli yenilmezlik serisiyle dikkat çekiyor. Bu sezon Hollanda Eredivise’de çıktığı 28 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 67 puanla zirvede bulunan kırmızı-beyazlılar, son 21 karşılaşmada ise yenilgi yüzü görmedi. Ligde tek yenilgisini 7. haftadaki PSV Eindhoven mücadelesinde 4-3’lük skorla alan Hollanda ekibi, bu maçtan sonra oynadığı 21 müsabakada 15 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

KIRMIZI-BEYAZLILAR, ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR Ligde 15 şampiyonluğu bulunan Feyenoord, son 6 haftası kalan Hollanda Eredivisie’de 4 galibiyet alması durumunda rakiplerinin elde ettiği sonuçlara bakılmaksızın 16. şampiyonluğunu ilan edecek. Arne Slot’un öğrencileri, ligde kalan son 6 karşılaşmada, Cambuur, Excelsior ve Emmen ile deplasmanda, Utrecht, Go Ahead, ve Vitesse'yle de sahasında karşılaşacak. Feyenoord’un en yakın takipçilerinden Ajax son söz konusu süreçte Emmen, PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, Groningen, Utrecht ve Twente ile PSV Eindhoven ise Volendam, Ajax, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, Heerenveen ve AZ Alkmaar ile oynayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DE YOLUNA DEVAM EDİYOR Bu sezon UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nda Midtjylland, Lazio ve Sturm Graz ile mücadele eden Feyenoord, tüm takımların 8 puan topladığı gruptan averajla birinci olarak üst tura yükseldi. Son 16 turunda Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini sahasında 7-1’lik skorla eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek final aşamasında dün akşam milli futbolcu Zeki Çelik’in de formasını giydiği İtalyan ekibi Roma ile karşılaşan Feyenoord, evinde oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde etti.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN 12 GOL, 4 ASİSTLİK PERFORMANS Feyenoord’un kaptanlığını üstlenen milli futbolcu Orkun Kökçü, sergilediği performansla beğeni topluyor. Ligde, UEFA Avrupa Ligi’nde ve Hollanda Kupası’nda toplam 39 karşılaşmada forma giyen Orkun, bu maçlarda 12 gol, 4 asist kaydetti. 22 yaşındaki oyuncu, ligde 26 mücadelede 8 gol, 2 asist, UEFA Avrupa Ligi’nde forma giydiği 9 maçta 3 gol ve 2 asist, Hollanda Kupası’nda da 4 müsabakada 1 gol kaydetti.

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