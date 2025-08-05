Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a konuk oluyor. Avrupa kupalarında 287. maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, 113 galibiyet, 61 beraberlik, 112 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda, 391 gol attı, 407 gol yedi. De Kuip Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Feyenoord - Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Feyenoord - Fenerbahçe maçı yayıncı kuruluşu...
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Feyenoord - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 56 gol attı, 46 gol yedi. Sarı lacivertlilerde gözler yeni transferler; John Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar'da olacak. Peki, "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...
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FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.
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FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI HANGI KANALDA?
Feyenoord-Fenerbahçe maçı S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.
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PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u saf dışı bırakırsa, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge - Salzburg /Brann eşleşmelerinden çıkan takımla play-off turunda karşılaşacak.
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FENERBAHÇE’NİN AVRUPA YOLU
Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakması halinde play-off turuna yükselecek. Kanarya, bu turu da geçtiği takdirde ise Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına adını yazdıracak.
Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam edecek.
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FENERBAHÇE KAMP KADROSU!
İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
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ROBIN VAN PERSIE ÇALIŞTIRIYOR
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord'u tanıdık bir isim çalıştırıyor. Sarı-lacivertlilerde 2015-2018 yılları arasında forma giyen Robin van Persie, Hollanda ekibinin teknik direktörlüğünü yapıyor. 41 yaşındaki teknik adam, 24 Şubat’ta Feyenoord’un başına geçmişti. Robin van Persie, 2015/16 sezonunda Manchester United’dan sarı-lacivertli ekibe transfer olmuş, çıktığı 87 maçta 36 gol atmıştı.