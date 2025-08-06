S SPORT PLUS ABONELİK SEÇENEKLERİ NELER?

www.ssportplus.com ve uygulama mağazalarından Aylık ve Yıllık olmak üzeri iki ayrı üyelik seçeneği bulunmaktadır.

Hepsiburada, N11, Perdigital ve Trendyol eticaret mağazalarından Turkcell Pasaj ve Vodafone Yanımda uygulamasından Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık ve Yıllık abonelik paketlerini satın alabilirsiniz.