Feyenoord-Fenerbahçe maçı S Sport Plus'tan nasıl izlenir? S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar, kaç TL?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma, saat 22:00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Peki Feyenoord-Fenerbahçe maçı S Sport Plus'tan nasıl izlenir? S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçı canlı izle S Sport Plus linki...
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Feyenoord-Fenerbahçe maçı için beklenen gün geldi çattı. Zorlu maç S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar ‘’Feyenoord-Fenerbahçe maçı canlı izle linki’’ araştırmalarına başladı. S Sport Plus üyelik ücreti aylık ve yıllık olarak değişiyor. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı S Sport Plus’tan nasıl izlenir? İşte S Sport Plus üyelik ekranı ve ücreti...
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S SPORT PLUS ABONELİK SEÇENEKLERİ NELER?
www.ssportplus.com ve uygulama mağazalarından Aylık ve Yıllık olmak üzeri iki ayrı üyelik seçeneği bulunmaktadır.
Hepsiburada, N11, Perdigital ve Trendyol eticaret mağazalarından Turkcell Pasaj ve Vodafone Yanımda uygulamasından Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık ve Yıllık abonelik paketlerini satın alabilirsiniz.
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S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
S Sport Plus Aylık Paket 279₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1.799₺’dir.
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S SPORT PLUS NASIL ÜYE OLUNUR?
www.ssportplus.com adresinde HEMEN ÜYE OL linkine tıklayın.
Açılan ekranda kişisel bilgilerinizi girip ÜYE OL VE HEMEN ÖDEME EKRANINA GİT butonuna tıklayın.
Açılan sayfada promosyon kodu alanına kampanya kodunuzu yazın ve KULLAN butonuna basarak kampanya kodunuzu kullanabilirsiniz.
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TV'DEN S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?
S Sport Plus uygulamasını Smart TV'nizde kullanmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.
1. Televizyonunuzun uygulama mağazasını açın.
2. Arama kısmına S Sport Plus yazın ve gelen sonuçlar arasından S Sport Plus'ı seçin.
3. S Sport Plus uygulamasının sayfasını gördüğünüzde "Yükle" butonuna basın.
S Sport Plus’ı geniş ekranda izleyebileceğiniz cihazlar;
Android TV
Apple TV cihazı
Google Chromecast cihazı
LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler
Samsung Tizen 3.0 (2017 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler
Vestel ve Regal (2018 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler
Arçelik – Grundig – Beko (2019 ve sonrası üretilen Smart TV’ler)
Vestel Android Smart TV
Philips Android Smart TV
Sony Android Smart TV
Toshiba Android Smart TV
Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazı
Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları
Ayrıca HDMI kablosuyla bilgisayarınızdan yayınları TV’ye aktarabilir ya da akıllı telefonunuzla TV’niz arasında ekran paylaşımı yapabilirsiniz.
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FEYENOORD-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE S SPORT PLUS LİNKİ
Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport Plus’a üye olabilir ve Feyenoord-Fenerbahçe maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/
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