Ünlü rapçinin evlat acısı

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Amerikalı rap şarkıcısı Fetty Wap, evlat acısıyla sarsıldı. 30 yaşındaki Wap'in 4 yaşındaki kızı Lauren Maxwell, hayatını kaybetti. Ölüm haberini küçük kızın annesi Turquoise Miami, Instagram'dan yaptığı açıklama ile doğruladı. Lauren Maxwell’in ölüm nedeni bilinmezken, küçük kızın bir aydır hasta olduğu ve uykusunda hayata veda ettiği belirtildi.

"BABAN BUNU SENİN İÇİN YAPTI"

Fetty Wap, geçen hafta Rolling Loud Festival’de sergilediği sahne performansını sosyal medyada paylaşarak, kızına, "LoLo, bebeğim... Dün gece baban bunu senin için yaptı." sözleriyle seslenmişti.

"O DA BENİM GİBİ YAS TUTUYOR"

Lauren Maxwell'in annesi Turquoise Miami, Fetty Wap'i savunarak, "İnternetin çocuğumuza karşı çok olumsuz enerjisi vardı ve bunları okumak bana sıkıntı getiriyor. Bu yüzden lütfen ona karşı herhangi bir negatif yoruma son verin. Lauren tıpkı beni sevdiği gibi babasını da seviyor. O da benim gibi yas tutuyor." demişti.