        Fettah Can: Ankara bir başka

        Fettah Can: Ankara bir başka

        Ankara Sincan'da sevenleriyle bir araya gelen Fettah Can, seyirciye "Ankara bir başka güzel, sıcaklığınız sahneden bile hissediliyor" sözleriyle seslendi

        Habertürk
        Habertürk
        10.08.2025 - 14:56
        "Ankara bir başka"
        Fettah Can, Ankara Sincan'da sahne aldı. Can, şarkılarını kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

        Konser boyunca sevenleriyle sohbet eden Fettah Can, "Ankara bir başka güzel, sıcaklığınız sahneden bile hissediliyor. Burada şarkı söylemek her zaman başka bir keyif" dedi.

        #fettah can
        #ankara

