Fettah Can, Ankara Sincan'da sahne aldı. Can, şarkılarını kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Konser boyunca sevenleriyle sohbet eden Fettah Can, "Ankara bir başka güzel, sıcaklığınız sahneden bile hissediliyor. Burada şarkı söylemek her zaman başka bir keyif" dedi.