FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - ADIYAMAN

AA

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.Sağlık kontrolünün ardından zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.