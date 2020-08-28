FETÖ/PDY'nin sözde il imamı adliyeye sevk edildi

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ kapsamında araması olduğu belirlenen şüpheli, Silivri Adliyesine getirildi.

FETÖ kapsamında 2017'den beri firari durumda bulunan örgütün sözde il imamlarından S.Ö, saklandığı evin tavan arasında yakalanmıştı.