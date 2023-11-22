FETÖ’nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış İzmir’de yakalandı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri bulunan, kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan ve kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı. Gözaltına alınan Kamış'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.