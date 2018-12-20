FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 19 kişi için gözaltı kararı

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, gözaltı listesinde ismi bulunan 17 kişinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan kişiler arasında subay ve astsubayların bulunduğu bildirildi.

PKK’NIN SOSYAL MEDYA EKİBİNE DARBE

Bu arada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli ye yönelik yapılan operasyonda ise 11 şüpheli gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği bildirildi. Her iki operasyon ile ilgili gözaltına alınan şüphelileri sorgulanmak üzere TEM şube müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.