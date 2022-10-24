Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Tokat'ta gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinin avukatının, örgütün "mahrem kuryesi" olduğu belirlendi.
AA'nın haberine göre, FETÖ'nün finans sisteminde kullandığı ATM (kartsız işlem), kargo içerisine gizleme ve fiziki buluşma yöntemlerini Gazi Turgut Aslan Operasyonu ile deşifre eden polis, finans sisteminde görev alan mahrem kuryelerin kimlik tespitleri için yüzlerce saatlik kamera görüntülerini izledi.
TOKAT'TA BİRİ KADIN 2 MAHREM KURYE GÖZALTINA ALINDI
Operasyonun gerçekleştiği illerden Tokat'ta biri kadın diğeri erkek 2 mahrem kuryenin kimliği ortam ışığı, görüntüyü kaydeden kameranın kalitesi ve açısının yeterli olmaması nedeniyle tam olarak tespit edilemedi. Diğer şüpheliler ise ekiplerce gözaltına alındı.
EMNİYET SÜRECİNE NEZARET ETMEK ÜZERE ŞUBEYE GELDİ
Bu sırada avukat M.S, şüphelilerden F.K'nin emniyetteki sürecine nezaret etmek üzere şubeye geldi. Operasyonda kamera kayıtlarını izleyen polisler, avukat M.S'nin daha önce kimliği tespit edilemeyen erkek mahrem kuryeye benzerliğini fark etti. Kamera görüntülerini tekrar izleyen ve araştırmanın kapsamını genişleten ekipler, daha önce görüntüde tespit edilemeyen örgüt mensubunun avukat M.S. olduğunu belirledi.
"SOHBET İMAMI" OLARAK GÖREV ALDIĞI ÖĞRENİLDİ
M.S.'nin, Aksaray ve Tokat Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda şüpheli olduğu, babasının adına kayıtlı hat ile ByLock kullandığı ve 5 ayrı ByLock ID'sinin bulunduğu tespit edildi. FETÖ soruşturmalarında daha önceden gözaltına alınan 20 farklı şüphelinin ifadelerinde de adı geçen M.S'nin emniyet mahrem yapılanmasında da "sohbet imamı" olarak görev aldığı öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen adli süreç sonunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle mesleğini sürdüren M.S. gözaltına alındı.
Bu arada güvenlik kamera kaydı görüntülerinde avukatın yanındaki kadın şüphelinin kimlik tespiti için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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