FETÖ zanlılarını Yunanistan'a kaçırmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı

Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Kasım'da saklandıkları adreste gözaltına alınan zanlılar O.K ve M.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayvacık'ın Kadırga koyu açıklarında 16 Ağustos'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta sahil güvenlik ekiplerince yakalanan 13 FETÖ şüphelisinin yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen O.K ve M.U, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Kasım'da saklandıkları adreste yakalanıp gözaltına alınmıştı.