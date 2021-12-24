FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.C ve Y.C'yi yakaladı.

AA'nın haberine göre; kimlik kontrolünde, 2 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.