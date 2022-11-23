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FETÖ yalanıyla kuyumcuyu 750 bin lira dolandıran 5 kişi farklı illerde yakalandı

Erzurum'da telefonla aradıkları kuyumcuyu, kendilerini polis olarak tanıtıp, FETÖ yalanıyla 750 bin lira dolandıran "Pablo" lakaplı Aydın A.'nın da aralarında olduğu 5 kişi, farklı illerde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı

Giriş: 23.11.2022 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
FETÖ yalanıyla kuyumcuyu 750 bin lira dolandırdılar
FETÖ yalanıyla kuyumcuyu 750 bin lira dolandırdılar
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DHA

Erzurum'da, FETÖ yalanıyla kuyumcuyu 750 bin lira dolandıran 5 kişi farklı illerde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 12 Ağustos'ta, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. Taşmağazalar semtinde kuyumculuk yapan M.G.'yi cep telefonuyla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Şüpheliler, kuyumcu M.G.'nin iş yerinde bulundurduğu altınların FETÖ'cüler tarafından satıldığını ve kriminal inceleme yapılmak üzere kendilerine ulaştırmasını istedi.

ALTINLARI ALIP, PARA İSTEDİLER

Kuyumcu M.G., poşete doldurduğu 400 bin lira değerindeki altınlarla istenen adrese giderek, araca binen dolandırıcılara teslim etti. Bu olaydan kimseye bahsetmemesini söyleyen şüpheliler, ilerleyen günlerde kuyumcudan bu kez EFT yoluyla verdikleri hesaba 350 bin lira yatırmasını istedi.

Kuyumcu bankaya giderek şüphelilerin bu isteğini de yerine getirdi. Bir süre sonra telefonla şüphelilere ulaşamayan kuyumcu dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

3 AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası dolandırıcıların bulundukları illeri tespit etti. Polis, Erzurum merkezli operasyonda, "Pablo" lakaplı elebaşı Aydın A. ile Ferhat T. ve Mehmet T.'yi Diyarbakır'da, Rıdvan A.'yı Antalya'da ve Sadullah Ü.'yü de Sivas'ta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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