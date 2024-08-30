FETÖ üyeliğinden hüküm giyen eski emniyet müdürü yakalandı
FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü H.B. Ankara'da yakalandı.
Giriş: 30.08.2024 - 13:46 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:48
Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan eski emniyet müdürü H.B'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Söz konusu hükümlünün polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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