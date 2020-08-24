FETÖ şüphelisi sunucu adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 22 Ağustos'ta İzmit'te saklandığı evde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp İstanbul'a sevk edilen Erhan Akkuş'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından zanlı Akkuş, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.