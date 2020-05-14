FETÖ şüphelisi 334 kişinin takibi elektronik kelepçeyle yapılıyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlarla toplum içinde izlenmesini, gözetim ile denetim altında tutulmasını sağlayan elektronik izleme, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Elektronik İzleme Merkezinin 20 Ocak 2013'te faaliyete geçmesiyle başladı.
Uygulama kapsamında bugüne kadar, "konutun terk edilmemesi", "belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma", "mağdura yaklaşmama" ve "alkol kullanmama" yaptırımları kapsamında 51 bin kişi, elektronik izlemeye tabi tutuldu.
Halen 334'ü FETÖ'ye yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar olmak üzere yaklaşık 3 bin kişi elektronik izlemeyle takip ediliyor. "Alkol kullanmama" yaptırımı kapsamındaki 1 kişinin ise yaşadığı yerde kurulan cihazlarla anlık alkol testi yapılıyor.
- Elektronik izleme nasıl yapılıyor?
Denetimli serbestlik kapsamında mahkeme ve savcılıklar tarafından verilen kararlarla şüpheli ile sanıklar, "konutun belirli sürelerle terk edilmemesi", "belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma", "mağdura yaklaşmama" kapsamında takılan elektronik kelepçelerle Adalet Bakanlığına bağlı Elektronik İzleme Merkezinden 24 saat boyunca izleniyor.
Elektronik kelepçeler, sanık, şüpheli ya da hükümlülerin ayak bileğine bağlanıyor. Söz konusu kişiler, Bakanlığın merkezinden anlık takip ediliyor. Yaptırımların ihlal edilmesi halinde ise Elektronik İzleme Merkezine ihlal sinyali ulaşıyor.
Haklarında alkol kullanmamalarına yönelik karar verilenlerin evlerine alkol izleme üniteleri kuruluyor.
Elektronik İzleme Merkezi görevlileri, önceden belli olmayan zamanlarda aradıkları kişilerden alkol testi yapmasını istiyor. Şüpheli, sanık ya da hükümlüler, alkol izleme ünitesi aracılığıyla bu testi gerçekleştiriyor. Test sırasında kimlik doğrulama çerçevesinde ünite tarafından çekilen söz konusu kişilerin fotoğrafları merkeze gönderiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!