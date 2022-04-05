FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrollerde bulunan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Y.K, O.T, G.B, T.D ve A.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin işlemleri sürüyor.