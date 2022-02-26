FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinden şok itiraflar

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı çalışmalar neticesinde FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi.
Zafer Samancı'nın haberine göre, gerçekleşen operasyonda FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün Askeri Mahrem Yapılanması geçmişi olan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 şüpheli şahıs etkin pişmanlık yasasından faydalandı.
Soruşturma çerçevesinde daha önce örgütün çeşitli kademelerinde görev üstlendiği tespit edilen şüphelilerin vermiş oldukları ifadelerinde: 2011-2012 yıllarında Emniyet Teşkilatında görev yapan personel hakkında örgüt tarafından fişleme faaliyetlerinin yürütüldüğü, FETÖ örgütünün siyasi arenada etkin bir rol oynayıp seçimlere etki etmek için tabanına talimatlar verdiği, seçim bölgelerinde Ak Parti dışındaki diğer güçlü partilere oy verilmesi konusunda telkinlerde bulundukları, maddi imkânları zayıf, başarılı, muhafazakâr aile çocuklarının dini ve milli duygularına etki edilerek yapıya kazandırıldıkları ifade edildi.
ÖRGÜTTEN AYRILMAK İSTEYENLERİ MOBİNG VE TEHDİTLERLE VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR
17/25 Aralık sürecinden sonraki dönemde yapılanmadan bir şekilde ayrılmayı başaran ve örgütle ilgisi olmayan ev veya yurtta barınmaya başlayan öğrencileri sorumlu abilerin, örgütle bağlantıyı kestikleri takdirde öğrencilerin ikamet ettikleri evin sahibine veya yurt yönetimine öğrencinin geçmiş dönemde örgütle olan ilişkilerini anlatarak evden/yurttan atılmalarını sağlayacaklarını söyleyerek tehdit ettikleri, askeri okullara hazırlanan öğrencilere özel önem verdikleri, bu öğrencilerin hizmetin göz bebekleri olarak nitelendirildikleri, örgüt tarafından askeri sınavlara hazırlanıp askeri okullara yerleştirilen ve ilerleyen süreçte örgütün talimatlarına uymayıp, görüşmelere gitmeyi aksatan öğrencilerin “şefkat tokadı” yemekle tehdit edildikleri, bu tehditlere kulak asmayan öğrencilerin baskı ve sindirmelerle askeri okulu bırakmaya zorlandıkları, gözaltına alınan şüphelilerle yapılan görüşmelerde ortaya çıktı.
Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınıp Etkin Pişmanlık Yasasından faydalanan şüphelilerin verdikleri ifadelerden hareketle, daha önce haklarında herhangi bir adli işlem yapılmamış 30’u aktif çalışan kamu görevlisi ve birçok şahsın örgütle ilişkisi ilk defa deşifre edildi. Gözaltına altına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!