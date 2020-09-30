FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.
Ekim ayında 6 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 26 dava görülecek. Bu davalarda 1096 sanık yargılanacak. Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 4, örgütün yapılanmasına yönelik de 22 dava görülecek.
Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 762, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davalarda da 334 sanık hakim karşısına çıkacak.
İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, dosyaları ayrılan 141 sanığın yargılanmasına, 2 Ekim'de İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince bakılacak.
Darbecilerin komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına ise Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 5 Ekim'de devam edilecek.
Hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin 142 sanığın yargılandığı dava da Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Ekim'de görülecek.
FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda, haklarında dava açılan 81 sanığın yargılandığı dava ise 13 Ekim'de İstanbul 33. Ağır Ceza mahkemesinde devam edecek.
Ekim ayında görülecek davalardan bazıları şöyle:
2 Ekim
Dava adı: İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan sanıkların yargılandığı dava (141 sanıklı)
Yer: İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 2 Ekim
Saat: 10.00
Dava adı: Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davası (28 sanıklı)
Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 2 Ekim
Saat: 09.30
5 Ekim
Dava adı: Akıncı Üssündeki eylemlere ilişkin dava (475 sanıklı)
Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 5-30 Ekim
Saat: 09.30
Dava adı: Adana'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)
Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 5 Ekim
Saat: 10.00
6 Ekim
Dava adı : Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılandığı dava (1 sanıklı)
Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 6 Ekim
Saat: 10.30
7 Ekim
Dava adı: ABD İstanbul Başkonsolosluk çalışanı Cantürk'ün FETÖ davası (1 sanıklı)
Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza mahkemesi
Tarih: 7 Ekim
Saat: 11.00
Dava adı: Adana'da FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)
Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 7 Ekim
Saat: 10.00
8 Ekim
Dava adı: Ege Ordusu Komutanı emir subayının yargılandığı dava (1 sanıklı)
Yer: İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi
Saat: 14.00
Tarih: 8 Ekim
9 Ekim
Dava adı: Adana'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)
Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 9 Ekim
Saat: 10.00
12 Ekim
Dava adı: Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (142 sanıklı)
Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 12-30 Ekim
Saat: 09.30
Dava adı: "Balyoz'da kumpas" davası (6 sanıklı)
Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesi
Tarih: 12 Ekim
Saat: 11.00
13 Ekim
Dava adı: Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davası (81 sanıklı)
Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza mahkemesi
Tarih: 13 Ekim
Saat: 14.00
Dava adı: FETÖ'nün karargahı "Pinhan Restoran" davası (43 sanıklı)
Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza mahkemesi
Tarih: 13 Ekim
Saat: 11.00
Dava adı: FETÖ'cü eski polislerin DHKP/C'ye eleman sızdırma davası (13 sanıklı)
Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza mahkemesi
Tarih: 13 Ekim
Saat: 13.00
Dava adı: Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası (16 sanıklı)
Yer: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 13 Ekim
Saat: 10.00
Dava adı: Adana'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik dava (9 sanıklı)
Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 13 Ekim
Saat: 10.00
15 Ekim
Dava adı: FETÖ'nün Kırıkkale'deki üniversite yapılanması davası (20 sanıklı)
Yer: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 15 Ekim
Saat: 10.00
Dava adı : FETÖ'nün Sakarya'daki yeni yapılanmasına yönelik dava (19 sanıklı)
Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 15 Ekim
Saat: 14.00
16 Ekim
Dava adı: Ergenekon davası hakimi Hüsnü Çalmuk'un FETÖ davası (1 sanıklı)
Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesi
Tarih: 16 Ekim
Saat: 11.00
19 Ekim
Dava adı: Adana'da FETÖ'nün mahrem eyalet yapılanması davası (6 sanıklı)
Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 19 Ekim
Saat: 10.00
Dava adı: İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyaları ayrılan sanıkların yargılandığı dava (4 sanıklı)
Yer: 20. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 19 Ekim
Saat: 10.00
20 Ekim
Dava adı: FETÖ'nün Sakarya'daki sağlık yapılanması davası (11 sanıklı)
Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 20 Ekim
Saat: 14.40
22 Ekim
Dava adı: Hakan Şükür'ün babasının FETÖ'den yargılandığı dava (1 sanıklı)
Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 22 Ekim
Saat: 11.10
23 Ekim
Dava adı: Adana'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)
Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 23 Ekim
Saat: 10.00
26 Ekim
Dava adı: FETÖ'nün "VIP dinleme" davası (45 sanıklı)
Yer: İstanbul 22. Ağır Ceza mahkemesi
Tarih: 26 Ekim
Saat: 11.00
28 Ekim
Dava adı: Adana'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)
Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 28 Ekim
Saat: 10.00
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