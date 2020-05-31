GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.
Haziran ayında 5 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 16 dava görülecek. Bu davalarda 1586 sanık yargılanacak.
Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 6 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 10 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 1413, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davalarda da 173 sanık hakim karşısına çıkacak.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya, 1 Haziran'da Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dosyaları ayrılan 5'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına ise 11 Haziran'da İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince bakılacak.
FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava da 16 Haziran'dan itibaren Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
Yine aynı gün, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
Haziran ayında görülecek davalardan bazıları şöyle:
1 Haziran
Dava adı: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası (521 sanıklı)
Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 1-23 Haziran
Saat: 09.30
Dava adı: Balıkesir'deki darbe girişimi davası (5 sanıklı)
Yer: Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 1 Haziran
Saat: 10:30
Dava adı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası (24 sanıklı)
Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri
Tarih: 1-5 Haziran
Saat: 11.00
8 Haziran
Dava adı: 15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilotun yargılandığı dava (1 sanıklı)
Yer: Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 8 Haziran
Saat: 09.30
Dava: İzmir'de askeri casuslukta kumpas davası (95 sanıklı)
Yer : İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih : 8 Haziran
Saat: 9.30
11 Haziran
Dava adı: İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan sanıkların yargılandığı dava (145 sanıklı)
Yer: İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 11 Haziran
Saat: 10.00
Dava adı: Adana'da FETÖ'nün "bahçıvanı" ve mahrem imamlarını saklayanların davası (2 sanıklı)
Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 11 Haziran
Saat: 10.00
16 Haziran
Dava adı: Akıncı Üssü darbe girişimi davası (475 sanıklı)
Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 16-30 Haziran
Saat: 09.30
Dava adı: Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası (243 sanıklı)
Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 16 Haziran
Saat: 09.30
Dava adı: ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk'ün yargılandığı dava (3 sanıklı)
Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 16 Haziran
Saat: 11.00
17 Haziran
Dava adı: Eski istihbaratçı Enver Altaylı ile beraberindekilerin yargılandığı dava (4 sanıklı)
Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 17 Haziran
Saat: 09.30
18 Haziran
Dava adı: Karlov suikastı davası (28 sanıklı)
Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 18 Haziran
Saat: 09.30
Dava adı: Can Dündar'ın evini satın aldığı iddia edilen avukatların FETÖ davası (4 sanıklı )
Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 18 Haziran
Saat: 11.00
22 Haziran
Dava adı: "7 Şubat MİT kumpası" davası (34 sanıklı)
Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri
Tarih: 22-30 Haziran
Saat: 10.00
24 Haziran
Dava adı: Die Welt gazetesi muhabiri Yücel'in örgüt propagandası davası (1 sanıklı)
Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 24 Haziran
Saat: 11.00
28 Haziran
Dava adı: Ergenekon savcısının FETÖ davası (1 sanıklı)
Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 28 Haziran
Saat: 11.00
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