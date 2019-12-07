İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 20 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silahları gömen eski SAT'çı Binbaşı Hakan Egemen'i, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Heyet, eski Binbaşılar Murat Çetinkaya ve Tahsin İşlekel, eski Astsubay Nihat Çengel, eski Başçavuş Hüseyin Kayabaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 sanığı "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırırken, bu sanıkların duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezayı müebbet hapse indirdi.

Mahkeme heyeti, eski Binbaşı Zeki Bayer'in de aralarında bulunduğu 11 sanığı "Anayasa'yı ihlal suçuna yardım" suçundan 12 yıl altışar ay, aynı suçtan iki sanığı 13 yıl dörder ay hapis cezasına çarptırdı.

"Mahrem imam" olduğu tespit edilen sanık Ahmet Taşçıoğlu'na, "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, eski Albay Şeyhmus Direk'in de aralarında bulunduğu 10 sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl dokuzar ay, 8 sanığı ise aynı suçtan 7 yıl altışar ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık E.T.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken, bu sanığın cezasını erteledi.

Sanıklar Emre Akgün, Serkan Nalçakar, Şenol Özer ve Ahmet Ordu'nun tüm suçlardan beraatine hükmeden heyet, 11 sanığın ise tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar eski Albay Şeyhmus Direk ile Timur Ağca hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar veren heyet, firari 7 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmetti.