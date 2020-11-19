FETÖ sanığı eski avukata 6 yıl 10 ay hapis cezası

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Hüseyin D. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Terör örgütüyle hiçbir irtibatı olmadığını iddia eden sanık, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütü mensubu olduğunun delillerle tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası vererek, Hüseyin D'nin tutuklanmasına hükmetti.