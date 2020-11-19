FETÖ sanığı eski akademisyenin yargılanmasına başlandı

9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa U. ile avukatı katıldı.
Sanık Mustafa U, hakkında örgütün doktorlar sorumlusu olduğu yönünde ifade veren FETÖ sanığı M.P'nin doğruları söylemediğini iddia ederek, bu kişiye 5 bin lira borç verdiğini, bin lirasını verip kalanını vermediğini ve aralarında husumet oluştuğunu, bu nedenle kendisine iftira atıldığını öne sürdü.
Mahkeme Başkanı Adnan Yılmaz'ın, "iki akademisyen arasında 4 bin lira için böyle iftira atılabilir mi?" sorusunu ise sanık, "İnsan psikolojisi farklı, anlamak mümkün değil." yanıtını verdi.
Sanık Mustafa U, örgütün 72 tepe yöneticisinden İ.Y ile 70 saniyelik görüşmesine yönelik, İ.Y'nin arkadaşının kayınbabası olduğunu, arkadaşının talebiyle Kilis'e gelen İ.Y'ye yardımcı olduğunu ancak İ.Y'yi tanımadığı ifade etti.
Koronavirüs konusunda doktora tezi olan tek akademisyen olduğunu belirten sanık Mustafa U, devletine yardımcı olmak için yaptığı açıklamaların da suistimal edildiğini savundu.
Duruşmada, FETÖ üyeliğinden yargılandığı mahkemece mahkum olan Bestami Dağlı, tanık olarak dinlendi.
Dağlı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, sanığı tanımadığını söyledi.
M.P'nin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde, "Kilis'e tayini çıkması üzerine 'doktor abisi' Mustafa U'nun, Kilis'te Bestami Dağlı seninle ilgilenecek" şeklindeki beyanların sorulması üzerine, Dağlı, Kilis Üniversitesi'nde memur olduğunu, M.P'yi de Kilis'e tayin olması nedeniyle tanıdığını ancak örgütsel görüşmeleri olmadığını ve Mustafa U'yu tanımadığını belirtti.
Tanık K.K. de K.K, ilahiyat mezunu olması nedeniyle evde dini sohbet verdiğini, katılanlar arasında M.P. olduğunu ancak Mustafa U'yu görmediğini söyledi.
Başkan Yılmaz'ın M.P'nin K.K. hakkında örgütsel sohbet verdiğini söylediğini belirterek, "Arkadaşınız neden size karşı böyle bir ifade vermiş olabilir?" sorusuna K.K, "Yorum yapamayacağım, bilemiyorum." dedi.
Sanık Mustafa U, tanıkların kendisi hakkında aleyhe bir husus bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaa hazırlamak için süre talep etti, duruşma ertelendi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, 13 Nisan 2017'de FETÖ üyeliği iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilen ve "yeni delil durumunun ortaya çıkması ve şüpheli hakkında eksik incelemeyle karar verilmiş olduğu" gerekçesiyle 27 Mart 2020'de takipsizlik kararı kaldırılan eski öğretim üyesi Mustafa U. hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan iddianame hazırlanmıştı.
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