2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hamit T. ile avukatı katıldı.

AA'nın haberine göre sanık, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, ByLock kullandığını, kullanıcı adının "hmt027" olduğunu ve FETÖ elebaşının çağrısının ardından Bank Asya'daki hesabında ciddi artışlar yaşandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, mevcut durumunun devamına hükmetti.