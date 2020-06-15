FETÖ operasyonunda yakalanan 21 eski polis adliyeye sevk edildi - BALIKESİR

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale, Samsun ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 48 zanlıdan 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu kişiler, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.Yakalanan diğer 27 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Haklarında yakalama kararı verilen 26 zanlıya yönelik operasyona da devam ediliyor.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucu terör örgütünün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen ve daha önce meslekten el çektirilen 6 emniyet müdürü, bir emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 başpolis ve 52 polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Haziran'da 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 48'i yakalanmıştı. Zanlıların, örgütün sohbetlerine katıldıkları ve "himmet" adı altında para verdiklerine dair beyanlar olduğu, örgüt üst yönetimi tarafından gizli kod sistemiyle kodlandıkları bildirilmişti.