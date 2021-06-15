Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ soruşturması kapsamında dün yakalanan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ile İskenderun, Reyhanlı, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.