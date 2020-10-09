FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerden 8'i adliyede - SAMSUN

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki emniyet mensuplarına yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar, adliyeye gönderildi.Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 13 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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