FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrası geçtiğimiz salı günü 51 il ve KKTC’de 119’u muvazzaf toplam 167 astsubay rütbesindeki asker şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa yaptığı operasyonda, şüphelilerden 150'si yakalandı.
56'SI İTİRAFÇI OLDU, 81'İ TUTUKLANDI
Sorguları yapılan 150 şüpheliden 56'sının itirafçı olduğu, örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde bilgiler verdiği öğrenildi. İşlemleri biten ve mahkemeye sevk edilen 94 kişiden 81'nin de tutuklandığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 13 şüphelinin ise adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
İTİRAFÇI VE TUTUKLAMA ORANI EN YÜKSEK OPERASYON
Yapılan operasyonun FETÖ'nün TSK'daki yapılanma soruşturmaları arasında gözaltı sayısına göre itirafçı ve tutuklama oranının aynı anda en fazla olduğu operasyon olduğu bildirildi. Operasyonda ifadesi alınanlara göre itirafçı oranı yüzde 39, tutuklama oranın ise yüzde 87 olduğu öğrenildi.
13 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 13 kişinin ise arandığı bildirildi. Yine operasyonda şüphelilerden 4’ü hakkında gözaltı kararı operasyon tarihinden önce başka birimlerce işlem yapıldığı için iptal edildiği bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!