FETÖ operasyonunda 118 muvazzaf asker tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 Aralık'ta 85'i subay, 115 astsubay ve 19'u uzman çavuş olmak üzere 216 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul merkezli 45 farklı ilde yapılan operasyonda 191 asker gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 23'ü etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunduklarından serbest bırakıldı.



DHA'nın haberine göre, işlemleri tamamlanan 3'ü yetersiz beyan veren itirafçı olmak üzere toplam 160 şüpheli dün tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi. Şüphelilerden 118'i tutuklandı. 42'si ise mazeret durumları, etkin pişmanlıktan yaralanma ihtimalleri, örgütsel konumlarından bahisle ve haklarında bulundukları yere yakın emniyet birimine her daim çağrıldıklarında başvurmak şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. Firari 25 kişi ise aranıyor.