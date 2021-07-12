FETÖ'nün ünlü isimleri de yargı önünde hesap verdi

AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "yargısal darbe teşebbüsü" olarak kabul edilen FETÖ'nün gerçekleştirdiği 17-25 Aralık süreci ile 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden geçen zamanda, FETÖ ile irtibatı olan birçok ünlü isim hakkında da soruşturmalar yürütülüp davalar açıldı.

Aralarında iş insanları, futbolcular, eski emniyet müdürleri, gazeteciler, konsolosluk görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda tanınmış isim, yargılandıkları davalarda "silahlı terör örgütüne üye olma", "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme", "silahlı terör örgütü yöneticiliği", "Anayasayı ihlal" gibi suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Darbe girişiminin ardından yurt dışına firar eden bazı isimler hakkında ise bu suçlamalarla açılan davalar sürüyor.

- Talha Uğurluel'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

Bu kapsamda açılan davada yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edildiği iddiasıyla yargılanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz da "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün de "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

- İş dünyası yapılanmasında birçok iş insanı ceza aldı

Terör örgütünün iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan TUSKON davasından dosyası ayrılan baklavacı Faruk Güllü "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay, TUSKON'un eski Başkanı Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de aralarında bulunduğu 6 sanık "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırıldı.

Söz konusu davada İsmail Hakkı Kısacık, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay, iş insanları Cahit Durmaz ile İsmail Ali Dağbaşı "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada yargılanan iş insanı Ömer Faruk Kavurmacı'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı'ya ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, sanıklar Mehmet Zenginer ve Mustafa Zenginer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15'er gün, Salih Zenginer'in ise "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

"FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan iş insanı Mubariz Gurbanoğlu da adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

- Koza İpek grubu

FETÖ'nün finans kaynaklarından olan firari örgüt yöneticisi Hamdi Akın İpek'in şirketi Koza İpek Holding'e ilişkin Ankara'da açılan davada, firari İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu'na muhalefet suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile 250 bin lira para cezası ve 22 kez Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan da 62 yıl 2 ay 21 gün hapse mahkum edildi. Toplamda İpek'e, 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası verildi.

Davanın sanıklardan Akın İpek'in annesi Melek İpek ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Melek İpek'e, SPK Kanunu'na muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis ile 104 bin 100 lira para cezası kesildi.

Eski Boydak Holding yöneticilerine yönelik davaya bakan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Boydak Holding Üst Yöneticisi Memduh Boydak'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak'a aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak'a ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verdi.

- Osman Kavala'nın yargılaması devam ediyor

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Anadolu Kültür AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararları, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince bozuldu.

Bozma kararının ardından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Anayasayı ihlal" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından yargılanan Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'in davası, Gezi Parkı olayları davasıyla birleştirildi.

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Can Dündar, Mehmet Ali Alabora ve Ayşe Pınar Alabora'nın da aralarında bulunduğu 7 firari sanığın dava dosyası da daha sonra, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın dosyasıyla birleştirildi. Birleşen 3 dosyada 17 sanığın yargılaması sürüyor.

Osman Kavala, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin CIA danışmanı Henri Jak Barkey ile birlikte yargılandıkları dava kapsamında, "askeri veya siyasal casusluk'' suçundan tutuklu bulunuyor.

- Hrant Dink cinayetine ilişkin davada eski polislere ceza yağdı

FETÖ'nün gerçekleştirdiği kumpaslarda etkin rol oynayan bazı polis müdürleri de haklarında açılan birçok davada yargılanarak, hapis cezalarına çarptırıldı.

Eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'e, Hrant Dink cinayetine ilişkin davada, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Aynı davada sanık Ali Fuat Yılmazer ayrıca "resmi belgeyi yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay, sanık Akyürek ise "resmi belgeyi yok etme" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, "resme belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanık Ramazan Akyürek, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında da "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 18 yıl, "usulsüz dinlemeden" 7 yıl 10 ay 15 gün, "resmi belgede sahtecilikten" 12 yıl 13 ay 15 gün, "belgeleri hukuka aykırı yok etmek" suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ali Fuat Yılmazer de "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Hakkında birçok dava bulunan Ali Fuat Yılmazer, "tahşiyecilere kumpas" davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "iftira" suçundan 16 yıl 6 ay hapis, FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Takipsizlikle sonuçlanan "17 ve 25 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları gerekçesiyle açılan her iki davada yargılanan eski emniyet müdürü Yakup Saygılı'nın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 172 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Eski polis memuru Lokman Yanık, FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı gerekçesiyle yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne yardım etmek", 91 kez uygulanmak üzere "iftira" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç da "futbolda şike" davasında, 74 kez "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 86 kez "iftira" ve 148 kez "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 1971 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

-Hidayet Karaca'ya "futbolda şike" davasında 1406 yıl hapis

FETÖ soruşturmaları kapsamında açılan davalarda çok sayıda gazeteci de yargılandı.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yargılanan kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 76 kez uygulanmak üzere "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 166 kez "resmi belgede sahtecilik" ve 91 kez "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

Karaca, "tahşiyecilere kumpas" davasında "silahlı terör örgütü yöneticiliği", "iftira" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 31 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Firari gazeteci Adem Yavuz Arslan'ın ise "ağırlaştırılmış müebbet", "müebbet" ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Gazeteci Ercan Gün de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin karara bağlanan davada, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

- Firari gazetecilerin yargılamaları sürüyor

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin karar çıkan davada dosyası ayrılan Kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın müdürü firari sanık Ekrem Dumanlı'nın, "ağırlaştırılmış müebbet", "müebbet" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Firari gazeteci Emre Uslu'nun da üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davası ile FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep edilen dosyası da ayrı bir esas üzerinden yürütülüyor.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan ve karara bağlanan davada firari olduğu için dosyası ayrılan eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Can Dündar, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "Örgüt (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı dava kapsamında bir müşteki yönünden dosyası ayrılan firari sanık Can Dündar hakkında devam eden davada ise tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılırken, Almanya'da bulunduğunun anlaşıldığından iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılmasına dair işlemlerin yapılmasına da karar verildi.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan ve karara bağlanan davada firari olduğu için dosyası ayrılan gazeteci İlhan Tanır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

- Komedyen Atalay Demirci'nin hapis cezası onandı

Gazeteci Ahmet Altan, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, gazeteci Nazlı Ilıcak'a ise aynı dava kapsamında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Devam eden "Balyoz'da kumpas" davasında açıklanan mütalaada, sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

FETÖ'nün medya yapılanması davasında ''örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık Atilla Taş'ın yargılaması sürüyor.

"Fuatavni" hesabının kurucusu olduğu iddia edilen firari gazeteci Said Sefa'nın da FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dosyası ayrıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası İstinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Komedyen Atalay Demirci'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aldığı 5 yıl hapis cezası da istinaf mahkemesince onandı.

- FETÖ'nün futbol yapılanması

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, eski futbolcu Zafer Biryol, antrenör İsmail Şengül ile menajer Ersin Güreler, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırıldı.

Aynı davada yargılanan 3 futbolcu da duruşmalardaki beyanları nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 2 yıl birer ay hapis cezası aldı.

"Futbol yapılanması"na yönelik davada yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz de "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Aynı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski futbolcu Arif Erdem'in dosyası ise firari olduğu için ayrıldı.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan "Uyanış" filminin yönetmeni sanık Ali Avcı'nın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, FETÖ'nün "mülkiye" yapılanmasına yönelik davada "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.