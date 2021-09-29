FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmalarda 22 ayda 1399 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde sürdürüyor.
Bu kapsamda 2019 yılı kasım ayından bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde oluşturulan ülke genelindeki ankesörlü ve kontörlü hat veri havuzundan faydalanılarak örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen 2 bin 173'ü muvazzaf 3 bin 180 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Yakalanan 2 bin 895 şüpheliden 1399'u sevk edildiği hakimliklerce tutuklandı. 434 şüpheli, emniyet aşamasında "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlandı, 63 şüpheli ise değişen delil ve sağlık durumları nedeniyle emniyet aşamasında serbest bırakıldı.
Öte yandan hakimliklere sevk edilen bazı şüpheliler, hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması, sağlık sorunları ve mükerrer soruşturmalar nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden bir kısmının operasyon tarihi öncesinde diğer yer birimlerince haklarında işlem yapılması, Kovid-19 tespiti ve diğer sağlık nedenleri ile gözaltı talimatları iptal edildi.
Gözaltı kararı verilen firari 285 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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