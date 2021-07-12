FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adliyeye sevk edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen İnandı'nın soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.