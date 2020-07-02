FETÖ'nün sözde "Kayseri sıkıyönetim komutanı"nın yeniden yargılandığı dava

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yalçın, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Müşteki Cumhurbaşkanlığı avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, sanık Yalçın'ın WhatsApp mesaj yazışmalarına ilişkin yerel saat raporunun mahkemeye geldiğini açıkladı.
Savcı, önceki mütalaasını yineleyerek, sanık Yalçın'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutukluluğunun devamını talep etti.
Mahkeme başkanı tarafından söz verilen Yalçın, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, esasa ilişkin savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.
Sanık avukatı da müvekkilinin olayın faili değil, mağduru olduğunu iddia etti ve 4 yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesini istedi. Avukat, esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep etti.
Sanık Yalçın ve avukatının talebini kabul eden mahkeme heyeti, Yalçın'ın tutukluluğunun davamına hükmederek, duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlandığı belirtilen listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı İsmail Yalçın, 17 Temmuz 2016'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelirken kent girişinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Yalçın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılamanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle sanık Yalçın'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını bozarak, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.
Daire, bozma ilamında, yerel mahkemeden, sanık Yalçın'ın İstanbul'da derdest edildiği ileri sürülen düğünde yargılanan sanıkların dosya içeriğinin istenmesi ve 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görevli bazı kişilerin, sanık hakkında ifadesinin olup olmadığının sorulmasını istemişti.
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